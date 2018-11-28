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НБУ підвищив курс золота до 344,3 тис. гривень за 10 унцій

Новини » Економіка    28.11.2018 - 09:00
НБУ підвищив курс золота до 344,3 тис. гривень за 10 унцій
Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Всі банківські метали подешевшали

Національний банк України (НБУ) на 28 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,61% до 344,3 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 28 листопада встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 344304,39 грн за 10 тройських унцій (+2088,09 грн або на 0,61%);

Срібло - 4041,55 грн за 10 тройських унцій (+64,63 грн);

Платина - 236365,86 грн за 10 тройських унцій +(2576,87 грн);

Паладій - 321525,02 грн за 10 тройських унцій (+3203,74 грн).

НБУ підвищив курс золота до 344,3 тис. гривень за 10 унцій

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.

НБУ на 28 листопада встановив курс євро на рівні 31,83 грн/євро НБУ на 28 листопада встановив курс гривні на рівні 28,10 грн/долар
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