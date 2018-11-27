НБУ підвищив курс золота до 342,2 тис. гривень за 10 унцій

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало

Національний банк України (НБУ) на 27 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,74% до 342,2 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 27 листопада встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 342216,3 грн за 10 тройських унцій (+2509,59 грн або на 0,74%);

Срібло - 3976,92 грн за 10 тройських унцій (-59,03 грн);

Платина - 233788,99 грн за 10 тройських унцій (-1085,76 грн);

Паладій - 318321,28 грн за 10 тройських унцій (-1052,78 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.