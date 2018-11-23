НБУ повысил курс золота до 340,8 тыс. гривен за 10 унций

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,24% до 340,8 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 23 ноября установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 340788,24 грн за 10 тройских унций (+823,49 грн или на 0,24%);

Серебро - 4000,95 грн за 10 тройских унций (-9,75 грн);

Платина - 234729,78 грн за 10 тройских унций (+31,89 грн);

Палладий - 319632,04 грн за 10 тройских унций (-1168,03 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.