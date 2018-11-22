НБУ повысил курс золота до 339,9 тыс. гривен за 10 унций

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,11% до 339,9 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 22 ноября установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 339964,75 грн за 10 тройских унций (+384,79 грн или на 0,11%);

Серебро - 4010,7 грн за 10 тройских унций (+23,81 грн);

Платина - 234697,89 грн за 10 тройских унций (+370,79 грн);

Палладий - 320800,07 грн за 10 тройских унций (-4592,54 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.