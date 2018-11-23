НБУ підвищив курс золота до 340,8 тис. гривень за 10 унцій

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало

Національний банк України (НБУ) на 23 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,24% до 340,8 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 23 листопада встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 340788,24 грн за 10 тройських унцій (+823,49 грн або на 0,24%);

Срібло - 4000,95 грн за 10 тройських унцій (-9,75 грн);

Платина - 234729,78 грн за 10 тройських унцій (+31,89 грн);

Паладій - 319632,04 грн за 10 тройських унцій (-1168,03 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.