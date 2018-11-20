НБУ повысил курс золота до 339,7 тыс. гривен за 10 унций

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,67% до 339,7 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 20 ноября установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 339716,57 грн за 10 тройских унций (+2271,64 грн или на 0,67%);

Серебро - 3966,21 грн за 10 тройских унций (+44,43 грн);

Платина - 233779,86 грн за 10 тройских унций (+2580,96 грн);

Палладий - 327069,69 грн за 10 тройских унций (+13438,53 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.