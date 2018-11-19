НБУ повысил курс золота до 337,4 тыс. гривен за 10 унций

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,36% до 337,4 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 19 ноября установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 337444,93 грн за 10 тройских унций (+1209,79 грн или на 0,36%);

Серебро - 3921,78 грн за 10 тройских унций (+41,72 грн);

Платина - 231198,9 грн за 10 тройских унций (-716,14 грн);

Палладий - 313631,16 грн за 10 тройских унций (+1726,27 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.