НБУ підвищив курс золота до 339,7 тис. гривень за 10 унцій

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало

Національний банк України (НБУ) на 20 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,67% до 339,7 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 20 листопада встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 339716,57 грн за 10 тройських унцій (+2271,64 грн або на 0,67%);

Срібло - 3966,21 грн за 10 тройських унцій (+44,43 грн);

Платина - 233779,86 грн за 10 тройських унцій (+2580,96 грн);

Паладій - 327069,69 грн за 10 тройських унцій (+13438,53 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.