НБУ повысил курс золота до 336,2 тыс. гривен за 10 унций

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,53% до 336,2 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 17 ноября установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 336235,14 грн за 10 тройских унций (+1758,6 грн или на 0,53%);

Серебро - 3880,06 грн за 10 тройских унций (-23,02 грн);

Платина - 231915,04 грн за 10 тройских унций (-2771,15 грн);

Палладий - 311904,89 грн за 10 тройских унций (+2330,7 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.