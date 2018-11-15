НБУ повысил курс золота до 334,5 тыс. гривен за 10 унций

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Золото подорожало

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,04% до 334,5 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 15 ноября установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 334476,54 грн за 10 тройских унций (+142,59 грн или на 0,04%);

Серебро - 3903,08 грн за 10 тройских унций (-50,13 грн);

Платина - 234686,19 грн за 10 тройских унций (-3176,55 грн);

Палладий - 309574,19 грн за 10 тройских унций (-1434,13 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.