НБУ повысил курс золота до 334,5 тыс. гривен за 10 унций

Золото подорожало
Национальный банк Украины (НБУ) на 15 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,04% до 334,5 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.
На 15 ноября установлены следующие курсы банковских металлов:
Золото - 334476,54 грн за 10 тройских унций (+142,59 грн или на 0,04%);
Серебро - 3903,08 грн за 10 тройских унций (-50,13 грн);
Платина - 234686,19 грн за 10 тройских унций (-3176,55 грн);
Палладий - 309574,19 грн за 10 тройских унций (-1434,13 грн).
Скриншот (bank.gov.ua)
Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.
Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.