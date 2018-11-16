НБУ підвищив курс золота до 336,2 тис. гривень за 10 унцій

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало

Національний банк України (НБУ) на 17 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,53% до 336,2 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 17 листопада встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 336235,14 грн за 10 тройських унцій (+1758,6 грн або на 0,53%);

Срібло - 3880,06 грн за 10 тройських унцій (-23,02 грн);

Платина - 231915,04 грн за 10 тройських унцій (-2771,15 грн);

Паладій - 311904,89 грн за 10 тройських унцій (+2330,7 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.