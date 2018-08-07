НБУ повысил курс золота до 328,83 тыс. гривен за 10 унций

Золото подорожало на 0,50%

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 6 августа, повысил курс золота на 0,50% до 328,83 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

Золото - 328 836,51 грн за 10 тройских унций (+1 637,96 грн или +0,50%);

Серебро - 4167,43 грн за 10 тройских унций (-18,39 грн);

Платина - 225 735,95 грн за 10 тройских унций (+2 762,02 грн)

Палладий - 249 611,87 грн за 10 тройских унций (+88,09 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляется без уплаты налога на добавленную стоимость.