НБУ повысил курс золота

Золото подорожало на 0,11%
Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,11% до 364,7 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.
На 3 июля установлены следующие курсы банковских металлов:
Золото - 364700,11 грн за 10 тройских унций (+416,75 грн или на +0,11%);
Серебро - 3994,92 грн за 10 тройских унций (+6,29 грн);
Платина - 220689,25 грн за 10 тройских унций (+6320,14 грн);
Палладий - 406298,59 грн за 10 тройских унций (+6911,64 грн).
Скриншот (bank.gov.ua)
Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.
Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.