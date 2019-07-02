НБУ понизил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подешевело на 0,76%

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,76% до 364,2 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 2 июля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 364283,36 грн за 10 тройских унций (-2796,79 грн или на -0,76%);

Серебро - 3988,63 грн за 10 тройских унций (-4,81 грн);

Платина - 214369,11 грн за 10 тройских унций (+3374,92 грн);

Палладий - 399386,95 грн за 10 тройских унций (-2706,19 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.