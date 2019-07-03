НБУ підвищив курс золота

Золото подорожчало на 0,11%

Національний банк України (НБУ) на 3 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,11% до 364,7 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 3 липня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 364700,11 грн за 10 тройських унцій (+416,75 грн або на +0,11%);

Срібло - 3994,92 грн за 10 тройських унцій (+6,29 грн);

Платина - 220689,25 грн за 10 тройських унцій (+6320,14 грн);

Паладій - 406298,59 грн за 10 тройських унцій (+6911,64 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.