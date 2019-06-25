НБУ повысил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 июня 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,94% до 368,1 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 25 июня установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 368104,23 грн за 10 тройских унций (+3434,44 грн или на 0,94%);

Серебро - 4004,63 грн за 10 тройских унций (-22,01 грн);

Платина - 210315,34 грн за 10 тройских унций (-3755,95 грн);

Палладий - 392868,02 грн за 10 тройских унций (-6906,83 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.