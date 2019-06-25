НБУ підвищив курс золота

Національний банк України (НБУ) на 25 червня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,94% до 368,1 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 25 червня встановлено наступні курси банківських металів:

Золото - 368104,23 грн за 10 тройських унцій (+3434,44 грн або на 0,94%);

Срібло - 4004,63 грн за 10 тройських унцій (-22,01 грн);

Платина - 210315,34 грн за 10 тройських унцій (-3755,95 грн);

Паладій - 392868,02 грн за 10 тройських унцій (-6906,83 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.