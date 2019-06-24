НБУ повысил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало на 0,07%

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 июня 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,07% до 364,6 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 24 июня установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 364669,79 грн за 10 тройских унций (+247,50 грн или на 0,07%);

Серебро - 4026,64 грн за 10 тройских унций (+84,77 грн);

Платина - 214071,29 грн за 10 тройских унций (+2273,01 грн);

Палладий - 399774,85 грн за 10 тройских унций (+2817,92 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.