НБУ повысил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 июня 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 1,27% до 357,3 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 18 июня установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 357343,6 грн за 10 тройских унций (+4464,25 грн или на +1,27%);

Серебро - 3909,13 грн за 10 тройских унций (+2,04 грн);

Платина - 213753,54 грн за 10 тройских унций (-753,15 грн);

Палладий - 379947,57 грн за 10 тройских унций (+9315,94 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.