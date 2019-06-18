НБУ повысил курс золота

Золото подорожало на 1,27%
Национальный банк Украины (НБУ) на 18 июня 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 1,27% до 357,3 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.
На 18 июня установлены следующие курсы банковских металлов:
Золото - 357343,6 грн за 10 тройских унций (+4464,25 грн или на +1,27%);
Серебро - 3909,13 грн за 10 тройских унций (+2,04 грн);
Платина - 213753,54 грн за 10 тройских унций (-753,15 грн);
Палладий - 379947,57 грн за 10 тройских унций (+9315,94 грн).
Скриншот (bank.gov.ua)
Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.
Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.