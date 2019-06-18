НБУ підвищив курс золота

Національний банк України (НБУ) на 18 червня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 1,27% до 357,3 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 18 червня встановлено наступні курси банківських металів:

Золото - 357343,6 грн за 10 тройських унцій (+4464,25 грн або на +1,27%);

Срібло - 3909,13 грн за 10 тройських унцій (+2,04 грн);

Платина - 213753,54 грн за 10 тройських унцій (-753,15 грн);

Паладій - 379947,57 грн за 10 тройських унцій (+9315,94 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.