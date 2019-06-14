НБУ понизил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подешевело на 0,01%

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 июня 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,01% до 352,8 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 14 июня установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 352879,35 грн за 10 тройских унций (-21,55 грн или на -0,01%);

Серебро - 3907,09 грн за 10 тройских унций (+27,33 грн);

Платина - 214506,69 грн за 10 тройских унций (+915,38 грн);

Палладий - 370631,63 грн за 10 тройских унций (+1533,17 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.