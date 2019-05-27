НБУ повысил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 мая 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,97% до 339,2 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 27 мая установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 339274,31 грн за 10 тройских унций (+3243,65 грн или на 0,97%);

Серебро - 3833,55 грн за 10 тройских унций (+31,99 грн);

Платина - 211268,74 грн за 10 тройских унций (-733,83 грн);

Палладий - 347084,37 грн за 10 тройских унций (+2876,47 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.