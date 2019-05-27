НБУ підвищив курс золота

Национальный банк України (НБУ) на 27 травня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,97% до 339,2 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 27 травня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 339274,31 грн за 10 тройських унцій (+3243,65 грн або на 0,97%);

Срібло - 3833,55 грн за 10 тройських унцій (+31,99 грн);

Платина - 211268,74 грн за 10 тройських унцій (-733,83 грн);

Паладій - 347084,37 грн за 10 тройських унцій (+2876,47 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.