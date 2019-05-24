НБУ повысил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало на 0,27%

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 мая 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,27% до 336 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 24 мая установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 336030,66 грн за 10 тройских унций (+1926,98 грн или на 0,58%);

Серебро - 3801,56 грн за 10 тройских унций (+5,79 грн);

Платина - 212002,57 грн за 10 тройских унций (-1328,53 грн);

Палладий - 344207,9 грн за 10 тройских унций (-5381,54 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.