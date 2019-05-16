НБУ підвищив курс золота

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Золото подорожчало на 0,91%

Національний банк України (НБУ) на 16 травня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,91% до 342,5 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 16 травня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 342572,31 грн за 10 тройських унцій (+3082,84 грн або на 0,91%);

Срібло - 3891,49 грн за 10 тройських унцій (+56,01 грн);

Платина - 226025,46 грн за 10 тройських унцій (+1024,73 грн);

Паладій - 350774,64 грн за 10 тройських унцій (+3070,03 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.