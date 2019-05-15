НБУ повысил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало на 1,33%

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 мая 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 1,33% до 339,4 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 15 мая установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 339489,47 грн за 10 тройских унций (+4469,97 грн или на 1,33%);

Серебро - 3835,48 грн за 10 тройских унций (-27,97 грн);

Платина - 225000,73 грн за 10 тройских унций (+1210,47 грн);

Палладий - 347704,61 грн за 10 тройских унций (+5099,22 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.