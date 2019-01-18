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НБУ повысил курс золота

Новости » Финансы    18.01.2019 - 09:00
НБУ повысил курс золота
Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало на 0,47%

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 января 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,36% до 362,7 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 18 января установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 362754,9 грн за 10 тройских унций (+1305,18 грн или на 0,36%);

Серебро - 4356,42 грн за 10 тройских унций (-12,91 грн);

Платина - 224268,87 грн за 10 тройских унций (-359,32 грн);

Палладий - 377052,04 грн за 10 тройских унций (+5099,13 грн).

НБУ повысил курс золота

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.

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