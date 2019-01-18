НБУ повысил курс золота

Золото подорожало на 0,47%
Национальный банк Украины (НБУ) на 18 января 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,36% до 362,7 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.
На 18 января установлены следующие курсы банковских металлов:
Золото - 362754,9 грн за 10 тройских унций (+1305,18 грн или на 0,36%);
Серебро - 4356,42 грн за 10 тройских унций (-12,91 грн);
Платина - 224268,87 грн за 10 тройских унций (-359,32 грн);
Палладий - 377052,04 грн за 10 тройских унций (+5099,13 грн).
Скриншот (bank.gov.ua)
Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.
Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.