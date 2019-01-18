НБУ підвищив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 0,47%

Національний банк України (НБУ) на 18 січня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,36% до 362,7 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 18 січня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 362754,9 грн за 10 тройських унцій (+1305,18 грн або на 0,36%);

Срібло - 4356,42 грн за 10 тройських унцій (-12,91 грн);

Платина - 224268,87 грн за 10 тройських унцій (-359,32 грн);

Паладій - 377052,04 грн за 10 тройських унцій (+5099,13 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.