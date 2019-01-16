НБУ повысил курс золота

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Золото подорожал на 0,17%

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 января 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,17% до 363,1 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 16 января установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 363168,75 грн за 10 тройских унций (626,48 грн или на 0,17%);

Серебро - 4398,25 грн за 10 тройских унций (+4,14 грн);

Платина - 227306,15 грн за 10 тройских унций (-3048,45 грн);

Палладий - 376590,24 грн за 10 тройских унций (4716,09 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.