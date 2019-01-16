НБУ підвищив курс золота

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Золото подорожчав на 0,17%

Національний банк України (НБУ) на 16 січня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,17% до 363,1 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 16 січня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 363168,75 грн за 10 тройських унцій (626,48 грн або на 0,17%);

Срібло - 4398,25 грн за 10 тройських унцій (+4,14 грн);

Платина - 227306,15 грн за 10 тройських унцій (-3048,45 грн);

Паладій - 376590,24 грн за 10 тройських унцій (4716,09 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.