НБУ понизил курс золота

Золото подешевело на 0,4%
Национальный банк Украины (НБУ) на 15 января 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,40% до 362,5 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.
На 15 января установлены следующие курсы банковских металлов:
Золото - 362542,27 грн за 10 тройских унций (-1430,6 грн или на 0,40%);
Серебро - 4394,11 грн за 10 тройских унций (-27,45 грн);
Платина - 230354,6 грн за 10 тройских унций (-788,44 грн);
Палладий - 371874,15 грн за 10 тройских унций (-2008,87 грн).
Скриншот (bank.gov.ua)
Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.
Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.