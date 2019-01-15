НБУ понизил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подешевело на 0,4%

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 января 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,40% до 362,5 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 15 января установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 362542,27 грн за 10 тройских унций (-1430,6 грн или на 0,40%);

Серебро - 4394,11 грн за 10 тройских унций (-27,45 грн);

Платина - 230354,6 грн за 10 тройских унций (-788,44 грн);

Палладий - 371874,15 грн за 10 тройских унций (-2008,87 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.