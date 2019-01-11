НБУ повысил курс золота

Золото подорожало на 1,4%
Национальный банк Украины (НБУ) на 11 января 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 1,40% до 365,4 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.
На 11 января установлены следующие курсы банковских металлов:
Золото - 365363,39 грн за 10 тройских унций (+5034,5 грн или на 1,40%);
Серебро - 4415,8 грн за 10 тройских унций (+17,5 грн);
Платина - 232097,92 грн за 10 тройских унций (+1496,43 грн);
Палладий - 377971,88 грн за 10 тройских унций (+9853,16 грн).
Скриншот (bank.gov.ua)
Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.
Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.