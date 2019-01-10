НБУ повысил курс золота

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало на 0,15%

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 января 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,15% до 360,3 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 10 января установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 360328,89 грн за 10 тройских унций (+532,1 грн или на 0,15%);

Серебро - 4398,3 грн за 10 тройских унций (-15,44 грн);

Платина - 230601,49 грн за 10 тройских унций (-33,88 грн);

Палладий - 368118,72 грн за 10 тройских унций (+167,03 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.