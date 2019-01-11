НБУ підвищив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 1,4%

Національний банк України (НБУ) на 11 січня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 1,40% до 365,4 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 11 січня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 365363,39 грн за 10 тройських унцій (+5034,5 грн або на 1,40%);

Срібло - 4415,8 грн за 10 тройських унцій (+17,5 грн);

Платина - 232097,92 грн за 10 тройських унцій (+1496,43 грн);

Паладій - 377971,88 грн за 10 тройських унцій (+9853,16 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.