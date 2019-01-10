НБУ підвищив курс золота

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 0,15%

Національний банк України (НБУ) на 10 січня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,15% до 360,3 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 10 січня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 360328,89 грн за 10 тройських унцій (+532,1 грн або на 0,15%);

Срібло - 4398,3 грн за 10 тройських унцій (-15,44 грн);

Платина - 230601,49 грн за 10 тройських унцій (-33,88 грн);

Паладій - 368118,72 грн за 10 тройських унцій (+167,03 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.