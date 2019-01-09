НБУ повысил курс золота

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало на 0,63%

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 января 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,63% до 359,8 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 9 января установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 359796,79 грн за 10 тройских унций (+2248,55 грн или на 0,63%);

Серебро - 4413,74 грн за 10 тройских унций (+56,86 грн);

Платина - 230635,37 грн за 10 тройских унций (+4045,94 грн);

Палладий - 367951,69 грн за 10 тройских унций (+3059,28 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.