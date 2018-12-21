НБУ повысил курс золота

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало на 0,004%

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,004% до 346 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 21 декабря установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 346089,77 грн за 10 тройских унций (+15,23 грн или на 0,004%);

Серебро - 4038,63 грн за 10 тройских унций (-23,3 грн);

Платина - 218133,07 грн за 10 тройских унций (+554,57 грн);

Палладий - 345538,23 грн за 10 тройских унций (-5359,07 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.