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НБУ повысил курс золота

Новости » Финансы    21.12.2018 - 09:00
НБУ повысил курс золота
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало на 0,004%

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,004% до 346 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 21 декабря  установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 346089,77 грн за 10 тройских унций (+15,23 грн или на 0,004%);

Серебро - 4038,63 грн за 10 тройских унций (-23,3 грн);

Платина - 218133,07 грн за 10 тройских унций (+554,57 грн);

Палладий - 345538,23 грн за 10 тройских унций (-5359,07 грн).

НБУ повысил курс золота

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.

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