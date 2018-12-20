НБУ понизил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало на 0,17%

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,49% до 346 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 20 декабря установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 346074,54 грн за 10 тройских унций (-1690,57 грн или на 0,49%);

Серебро - 4061,93 грн за 10 тройских унций (-3,87 грн);

Платина - 217578,5 грн за 10 тройских унций (-192,41 грн);

Палладий - 350897,3 грн за 10 тройских унций (+570,18 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.