НБУ підвищив курс золота

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 0,004%

Національний банк України (НБУ) на 21 грудня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,004% до 346 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 21 грудня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 346089,77 грн за 10 тройських унцій (+15,23 грн або на 0,004%);

Срібло - 4038,63 грн за 10 тройських унцій (-23,3 грн);

Платина - 218133,07 грн за 10 тройських унцій (+554,57 грн);

Паладій - 345538,23 грн за 10 тройських унцій (-5359,07 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.