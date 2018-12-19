НБУ повысил курс золота

Золото подорожало на 0,17%

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,64% до 347,8 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 19 декабря установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 347765,11 грн за 10 тройских унций (+2228,67 грн или на 0,64%);

Серебро - 4065,8 грн за 10 тройских унций (+0,01 грн);

Платина - 217770,91 грн за 10 тройских унций (-855,97 грн);

Палладий - 350327,12 грн за 10 тройских унций (+6491,73 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.