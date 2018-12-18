НБУ повысил курс золота

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало на 0,17%

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,17% до 345,5 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 18 декабря установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 345536,44 грн за 10 тройских унций (+592,73 грн или на 0,17%);

Серебро - 4065,79 грн за 10 тройских унций (-20,7 грн);

Платина - 218626,88 грн за 10 тройских унций (-2399,88 грн);

Палладий - 343835,39 грн за 10 тройских унций (-7469,1 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.