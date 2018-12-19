НБУ підвищив курс золота

Золото подорожчало на 0,17%

Національний банк України (НБУ) на 19 грудня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,64% до 347,8 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 19 грудня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 347765,11 грн за 10 тройських унцій (+2228,67 грн або на 0,64%);

Срібло - 4065,8 грн за 10 тройських унцій (+0,01 грн);

Платина - 217770,91 грн за 10 тройських унцій (-855,97 грн);

Паладій - 350327,12 грн за 10 тройських унцій (+6491,73 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.