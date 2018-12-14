НБУ повысил курс золота

Все банковские металлы подорожали
Национальный банк Украины (НБУ) на 14 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,19% до 346,8 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.
На 14 декабря установлены следующие курсы банковских металлов:
Золото - 346790,96 грн за 10 тройских унций (+649,2 грн или на 0,19%);
Серебро - 4083,91 грн за 10 тройских унций (+12,8 грн);
Платина - 220149,35 грн за 10 тройских унций (+1577,41 грн);
Палладий - 351124,28 грн за 10 тройских унций (+1854,1 грн).
Скриншот (bank.gov.ua)
Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.
Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.