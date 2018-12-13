НБУ повысил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Все банковские металлы подорожали

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,06% до 346,1 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 13 декабря установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 346141,76 грн за 10 тройских унций (+212,18 грн или на 0,06%);

Серебро - 4071,11 грн за 10 тройских унций (+44,39 грн);

Платина - 218571,94 грн за 10 тройских унций (+746,46 грн);

Палладий - 349270,18 грн за 10 тройских унций (+7289,72 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.