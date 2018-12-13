НБУ повысил курс золота

Все банковские металлы подорожали
Национальный банк Украины (НБУ) на 13 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,06% до 346,1 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.
На 13 декабря установлены следующие курсы банковских металлов:
Золото - 346141,76 грн за 10 тройских унций (+212,18 грн или на 0,06%);
Серебро - 4071,11 грн за 10 тройских унций (+44,39 грн);
Платина - 218571,94 грн за 10 тройских унций (+746,46 грн);
Палладий - 349270,18 грн за 10 тройских унций (+7289,72 грн).
Скриншот (bank.gov.ua)
Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.
Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.