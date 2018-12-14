НБУ підвищив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Всі банківські метали подорожчали

Національний банк України (НБУ) на 14 грудня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,19% до 346,8 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 14 грудня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 346790,96 грн за 10 тройських унцій (+649,2 грн або на 0,19%);

Срібло - 4083,91 грн за 10 тройських унцій (+12,8 грн);

Платина - 220149,35 грн за 10 тройських унцій (+1577,41 грн);

Паладій - 351124,28 грн за 10 тройських унцій (+1854,1 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.