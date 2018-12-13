НБУ підвищив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Всі банківські метали подорожчали

Національний банк України (НБУ) на 13 грудня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,06% до 346,1 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 13 грудня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 346141,76 грн за 10 тройських унцій (+212,18 грн або на 0,06%);

Срібло - 4071,11 грн за 10 тройських унцій (+44,39 грн);

Платина - 218571,94 грн за 10 тройських унцій (+746,46 грн);

Паладій - 349270,18 грн за 10 тройських унцій (+7289,72 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.