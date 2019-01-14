НБУ понизил курс евро

Фото: коллаж (Pixabay)

Единая европейская валюта подешевела на 33 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 января 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 33 копейки до 32,13 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 15 января установлен на таком уровне:

3213,4747 гривны за 100 евро (-33,5079 грн).

При этом курс евро на 14 января составляет 3246,9826 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 14 января 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 25 копеек до 32,38 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 31,20 - 32,10 (31,20 - 32,35 - 11 января), продажи 32,07 - 32,65 (32,25 - 32,90 - 11 января) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,85 (32,05 - 11 января), продажи - 32,38 (32,63 - 11 января) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро вырос на 2 копейки 32,21 грн/евро. Курс покупки составляет 32,16 грн/евро.