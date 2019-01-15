ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Курс доллара немного вырос на межбанке

Новости » Финансы    15.01.2019 - 17:37
Курс доллара немного вырос на межбанке
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар на межбанке остался на уровне предыдущего дня

Курс доллара на межбанке в продаже 15 января 2019 года вырос на 1 копейку до 28,10 грн/доллар, курс в покупке до 28,07 грн/доллар. Курс евро снизился на 6 копеек до 32,15 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0700 - 28,1000 грн/доллар, евро 32,1289 - 32,1576 грн/евро, российский рубль 0,4187 - 0,4194 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     28,0700     28,1000

EUR/UAH     32,1289     32,1576

RUB/UAH     0,4187       0,4194

Курс доллара немного вырос на межбанке

Напомним, 14 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 28,0500 - 28,0900 грн/доллар, евро 32,1649 - 32,2108 грн/евро, российский рубль 0,4182 - 0,4190 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 15 января составило 28,17 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,1714 гривен за доллар, что на 15 копеек выше, чем установленный 14 января (28,0237 гривен за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 января 2019 года установил официальный курс на уровне 28,16 грн/доллар, что на 14 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 16 января установлен на таком уровне: 2816,6809 гривен за 100 долларов (+14,3135 гривен).

НБУ обнародовал данные по купле-продаже наличной валюты за 2018 год НБУ повысил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь