Курс доллара немного вырос на межбанке

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар на межбанке остался на уровне предыдущего дня

Курс доллара на межбанке в продаже 15 января 2019 года вырос на 1 копейку до 28,10 грн/доллар, курс в покупке до 28,07 грн/доллар. Курс евро снизился на 6 копеек до 32,15 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0700 - 28,1000 грн/доллар, евро 32,1289 - 32,1576 грн/евро, российский рубль 0,4187 - 0,4194 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,0700 28,1000

EUR/UAH 32,1289 32,1576

RUB/UAH 0,4187 0,4194

Напомним, 14 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 28,0500 - 28,0900 грн/доллар, евро 32,1649 - 32,2108 грн/евро, российский рубль 0,4182 - 0,4190 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 15 января составило 28,17 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,1714 гривен за доллар, что на 15 копеек выше, чем установленный 14 января (28,0237 гривен за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 января 2019 года установил официальный курс на уровне 28,16 грн/доллар, что на 14 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 16 января установлен на таком уровне: 2816,6809 гривен за 100 долларов (+14,3135 гривен).