НБУ повысил курс доллара после трех дней снижения

Официальный курс гривны к доллару на 25 января 2022 года установлен на уровне 28,37 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне начал расти после трех дней снижения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 января 2022 года установил курс на таком уровне: 28,3749 гривен за 1 доллар (+0,0568 грн). При этом курс доллара на 24 января составляет: 28,3181 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс вырос на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)