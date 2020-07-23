НБУ повысил курс доллара до максимума почти за 4 месяца

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,87 гривен за доллар. Курс на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 24 июля установлен на таком уровне: 27,8779 гривен за 1 доллар (+0,0981 грн). При этом курс доллара на 23 июля составляет 27,7798 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара вырос до максимума с конца марта 2020 года. Выше курс был только 31 марта - 28,0615 гривен за доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 23 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 27,89 гривен за доллар, курс в покупке до 27,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 32,28 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 23 июля справочный курс на уровне 27,88 грн/доллар, повысив его по сравнению с 22 июля (27,76 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 23 июля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 8 копеек до 28,09 гривен за доллар. Курс евро вырос на 26 копеек до 32,43 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,80 (27,68 - 22 июля), продажи - 28,09 (28,01 - 22 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 31,85 (31,61 - 22 июля), продажи - 32,43 (32,17 - 22 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,52 (3,52 - 22 июля), продажи 3,97 (3,95 - 22 июля) грн за 10 рублей.